ЗМІ дізналися розмір нового кредиту МВФ для України.

Розмір нової кредитної програми Міжнародного валютного фонду для України попередньо оцінюється в суму приблизно 8 млрд дол. Параметри нової програми обговорюватимуться з Кабінетом міністрів у Києві в листопаді. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Україна поспішає узгодити нову чотирирічну програму з МВФ до кінця 2025 року, бо вже вичерпала більшість коштів за поточною програмою на 15,5 млрд дол. Чинна програма з МВФ діє до 2027 року і фокусується на повоєнній відбудові.

Тим часом 23 вересня президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою й обговорив з нею можливості для використання заморожених російських активів на користь України та всі можливі варіанти співпраці. Говорили й про нову програму, спрямовану на підтримку стійкості України в найближчі роки.

Домовилися про подальшу тісну співпрацю між урядом України та МВФ, — написав глава держави у Telegram.

Нагадаємо, 7 серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду ВФ Крісталіною Георгієвою й поінформував її про роботу для якнайшвидшого завершення війни. Також обговорили нову програму фінансової допомоги, «яка зміцнить українців і зараз, і в повоєнний час».

