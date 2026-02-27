Командующий логистикой Воздушных сил. Фото: «Суспільне»

Командувача логістики Повітряних сил ЗСУ полковника Андрія Українця відправили під варту.

У п’ятницю, 27 лютого, суд обрав посадовцю, якого підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків, запобіжний захід — тримання під вартою до 25 квітня. Передбачена можливість застави у 7 млн грн. Про це повідомило «Суспільне».

Зазначається, що Українцю заборонили спілкуватися з Компаниченком в тому разі, якщо за нього внесуть заставу.

Нагадаємо, 26 лютого командувачу логістики Командування Повітряних сил ЗСУ та очільнику Управління Служби безпеки України у Житомирській області повідомили про підозру у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для ЗСУ.

Слідство становило, що в травні 2025 року для будівництва збірно-розбірних укриттів було виділено 1,4 млрд грн. З’ясувалося, що конструкції не відповідали вимогам інженерного захисту, а сама вартість робіт була суттєво завищеною. Обом загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією.

ВАКС 27 лютого взяв під варту на 60 діб керівника управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаніченка. Передбачена альтернатива з заставою у розмірі понад 6,9 млн грн.