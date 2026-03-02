США потеряли сразу несколько военных самолетов в Кувейте. Фото:

США зазнають військових втрат у війні з Іраном.

У Кувейті, по якому завдає ударів іранська армія, розбилося відразу кілька американських військових літаків. Були проведені пошуково-рятувальні роботи. Екіпажі пілотів евакуювали та перевели до лікарні для перевірки їхнього здоров’я та надання необхідної медичної допомоги. Їхній стан стабільний. Про це 2 березня повідомили в армії Кувейту.

Зазначається, що з американськими військами відбулася пряма координація. Компетентні органи продовжують розслідування для з’ясування причин події.

Сьогодні в мережі з’явилося фото та відео винищувача, який розбився поблизу авіабази США Алі Аль-Салем в Кувейті. Літак палав та падав, але пілот встиг катапультуватися. ЗМІ припустили, що розбитися міг бути двомоторний винищувач F-15E або F/A-18.

Нагадаємо, іранські безпілотники типу «шахед» атакували авіабазу «Акротирі» Повітряних сил Великої Британії на Кіпрі. Напад стався через кілька годин після того, як Велика Британія погодилася дозволити США використовувати британські військові бази для атак на іранські ракетні об'єкти.