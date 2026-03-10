Почти вся территория Днепропетровской области уже освобождена от оккупантов. Фото:

Територія Дніпропетровської області поступово очищується від росіян.

Під час контрнаступальної операції на Олександрівському напрямку Сили оборони України відновили контроль над понад 400 кв. км. Звільнено майже вся територію Дніпропетровщини. Про це начальник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Олександр Комаренко заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

Зазначається, що українським бійцям залишилося допрацювати три невеликі населені пункти на Дніпропетровщині і ще два — зачистити.

У Генштабі поінформували, що в лютому українські війська змогли відновити контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час окупували росіяни.

Також за місяць на Олександрійському напрямку було взято під контроль 285,6 кв. км на Олександрійському напрямку, а загалом з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км.

Нагадаємо, на Олександрівському напрямку українські десантники за короткий час ліквідували 10 окупантів й спалили дві одиниці автомобільної техніки і три квадроцикли противника.

Джерело: «РБК-Україна»