Принудительную эвакуацию из отдельных районов Славянска объявила ОВА

В Славянске начали принудительную эвакуацию

Примусову евакуацію дітей з окремих районів Слов’янська оголосила Донецька ОВА.

Про це сьогодні, 20 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Підписав наказ про проведення примусової евакуації дітей з окремих районів Слов’янська, найбільш уразливих для ворожих обстрілів, — зазначив він.

За словами Філашкіна, йдеться про:

вулиці В’ячеслава Чорновола, Миронівська, Карпатська, Шахтарська, Орденоносців, Лисичанська, Попова, Навська, Ростовська, Таганрогська, Пирогова, Степна, Селезнівська, Широка, Великодня, Селянська, Лівобережна, Вербова, Макіївська, А. Солов’яненка, Г. Тимофєєва, Курортна, Січова, Молдавська, Енергетиків, Подольська, Азовська, Б. Грінченка, Подільська; в’їзди В’ячеслава Чорновола, Криничний;

провулки Миронівський, Карпатський, Шахтарський, Бурштиновий, Г. Тимофєєва, Райгородський, Лівобережний, Широкий, А. Солов’яненка, Селянський.

Він зазначив, що наказ передано на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення, утвореного Кабміном.