Прощание с патриархом Филаретом в Киеве продлится до 22 марта

Патриарх Филарет, фото: Пресс-центр Киевской Патриархии

https://racurs.ua/n212757-proschanie-s-patriarhom-filaretom-v-kieve-prodlitsya-do-22-marta.html

Ракурс

У Києві у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі сьогодні, 20 березня, розпочинається прощання з почесним патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.

Про це повідомляється на сайті Православної церкви України, передає Укрінформ.

Прощання триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня. Інформація буде оновлюватися, — вказано в повідомленні.

Наразі відбувається літія за спочили патріархом.

Філарет помер сьогодні у віці 97 років. Про його смерть на своїй Фейсбук-сторінці повідомив митрополит Православної церкви України Епіфаній.