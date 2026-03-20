Патріарх Філарет, фото: Прес-центр Київської Патріархії

Прощання з патріархом Філаретом у Києві триватиме до 22 березня

20 бер 2026, 21:01
У Києві у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі сьогодні, 20 березня, розпочинається прощання з почесним патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.

Про це повідомляється на сайті Православної церкви України, передає Укрінформ.

Прощання триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня. Інформація буде оновлюватися, — вказано в повідомленні.

Наразі відбувається літія за спочили патріархом.

Філарет помер сьогодні у віці 97 років. Про його смерть на своїй Фейсбук-сторінці повідомив митрополит Православної церкви України Епіфаній.

Джерело: Ракурс


Новини за темою

Показати більше
