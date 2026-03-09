Новини
Патріарх Православної церкви України Філарет раптово опинився у лікарні. Фото:

Патріарха ПЦУ Філарета раптово госпіталізували — що сталося

9 бер 2026, 17:53
Патріарх Православної церкви України Філаретопинився у лікарні.

Його госпіталізували в одну з київських лікарень у зв’язку з погіршенням стану здоров’я через загострення хронічних хвороб. Наразі він перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідну медичну допомогу. Духовенство та мирян просять молитися за здоров’я патріарха. Про це 9 березня повідомляється на сайті Київської митрополії ПЦУ.

Закликаємо всеукраїнську паству підносити посилені молитви за здоров’я Святішого патріарха Філарета, — йдеться в заяві.

Як відомо, патріарх Філарет (Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року в Донецькій області та присвятив церковному служінню понад 75 років. У часи СРСР він став першим за 150 років етнічним українцем, який став Митрополитом Київський і Галицький (у 1966−1992 роках). Після того, як Україна здобула незалежність Філарет очолив рух за автокефалію української церкви.

Упродовж 1995−2018 років він був предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату. У 2018 році він добровільно зняв свою кандидатуру на посаду предстоятеля нової церкви для отримання Томосу. Філарет зберіг статут почесного патріарха попри те, що формально вийшов із синоду Православної церкви України.

