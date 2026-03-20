Помер патріарх Православної церкви України Філарет

Помер патріарх Філарет, який свого часу очолював Українську православну церкву Київського патріархату.

Відійшов у вічність на 98-му році життя. Смерть патріарха настала сьогодні, 20 березня. Про смерть патріарха сповістив митрополит Православної церкви України Епіфаній.

Сьогодні глибокий сум і жаль у моєму серці, як і в серцях багатьох українців, бо нині завершився земний шлях Святійшого патріарха Філарета… Ми завжди пам’ятатимемо настанови патріарха Філарета про важливість підтримання єдності Української церкви навколо київського престолу. Пам՚ятатимемо і виконуватимемо також його уроки й настанови про важливість соборності, про смирення перед волею Божою і волею повноти Церкви, про віддане служіння Богу, Церкві Христовій та українському народу, — написав він у Facebook.

Патріарх Філарет (Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року в Донецькій області та присвятив церковному служінню понад 75 років. У часи СРСР він став першим за 150 років етнічним українцем, який став Митрополитом Київський і Галицький (у 1966−1992 роках). Після того, як Україна здобула незалежність Філарет очолив рух за автокефалію української церкви.

Упродовж 1995−2018 років він був предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату. У 2018 році він добровільно зняв свою кандидатуру на посаду предстоятеля нової церкви для отримання Томосу. Філарет зберіг статут почесного патріарха попри те, що формально вийшов із синоду Православної церкви України.