Сучасний електронний бар'єр побудують уздовж польсько-українського кордону.

Бар'єр охоплюватиме ділянку території Надбужанського прикордонного загону. Там прокладуть підземні кабелі для виявлення сейсмічних коливань, волоконно-оптичні кабелі для передачі даних та силові кабелі. Зовні встановлять стовпи, оснащені камерами денного та тепловізійного бачення, для цілодобового спостереження за територією. Очікується, що на проект витратять приблизно у 450 млн злотих. Про це пише RMF24.

Зазначається, що дані з системи надходитимуть безпосередньо до центру спостереження в штабі підрозділу, де їх аналізуватимуть прикордонники. Нововведення дозволи швидко реагувати на порушення та загрози.

Гроші на проект мали знайти завдяки програмі ЄС SAFE, однак її реалізацію заблоковало вето президента Кароля Навроцького. Наразі тривають інтенсивні консультації щодо забезпечення решти коштів, необхідних для реалізації проекту.

Нагадаємо, Польща до 9 червня продовжила обмеження на польоти у східній Польщі. Обмеження не стосуються пасажирських рейсів, які працюють на великих висотах.

