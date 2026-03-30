Сбитие вражеских беспилотников, скриншот видео

В Україні вже дає перші результати експериментальний проект із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони.

Про це сьогодні, 30 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Одна з компаній-учасників проєкту вже підготувала власну групу ППО. Станом на сьогодні вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема Shahed та Zala, — зазначив Федоров. — Паралельно триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали в Міністерстві оборони статус уповноваженого суб'єкта господарювання.

За словами міністра, зараз усі групи перебувають на різних етапах підготовки:

деякі вже виконують бойові завдання;

інші проходять навчання;

решта завершує підготовку й найближчим часом посилить протиповітряну оборону країни.

Приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ і вже працює в ній — захищає об'єкти та бере участь у перехопленні Shahed. Це системне рішення, яке дає змогу швидко масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи, — наголосив міністр.

Федоров зауважив, що відкривається ринок ППО, де створюється конкуренція — бізнес і компанії можуть створювати групи та захищати власну інфраструктуру, діючи під координацією Повітряних сил: