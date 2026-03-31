Российская агентурная группа готовила заказные убийства в Киеве, фото: СБУ

У Києві нейтралізовано оперативно-бойову групу російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), яка готувала ліквідацію українських військових та громадських діячів.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомив прес-центр СБУ.

Контррозвідка СБУ затримала всіх учасників ворожого осередку, коли вони готували замах на командира одного з добровольчих формувань територіальної громади Києва, — розповіли у СБУ.

Як встановило розслідування:

зловмисники планували ліквідувати українського військового з вогнепальної зброї поблизу місця його служби;

також цілями ворога були командири підрозділів Нацгвардії, ГУР та Сил спецоперацій. Для цього зловмисники планували встановлювати саморобні вибухові пристрої під їхні автомобілі.

За матеріалами справи:

основними виконавцями російського замовлення є завербований ворогом рецидивіст, який вже притягувався до відповідальності за розбій, та його спільниця, яка прибула із Запоріжжя;

серед інших фігурантів — директор приватної охоронної фірми, який надав виконавцям авто для втечі з місця запланованого теракту;

ще одним зловмисником виявився правоохоронець з Дніпропетровщини, який здійснював моніторинг відомчих баз даних та мав «прозвітувати» до ГРУ РФ у разі «підтвердження» ліквідації військового.

Встановлено, що діяльність ворожого осередку координував співробітник 4-го управління центру спецпризначення «Кубінка» сил спецоперації воєнної розвідки країни-агресора. Його особу вже встановлено, — розповіли в СБУ. — Для вербування фігурантів він залучив жительку Херсону, з якою познайомився під час тимчасового захоплення міста у 2022 році. Після деокупації обласного центру вона втекла до рф.

При обшуках за місцями проживання та роботи затриманих вилучено:

зброю;

змінні сім-картки;

смартфони із доказами роботи на ГРУ РФ.

Затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Їм загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Крім того, дії куратора із РФ та резидентки кваліфіковано відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу: