Российская агентурная группа готовила заказные убийства в Киеве
Серию заказных убийств в Киеве готовила российская агентурная группа (ФОТО)https://racurs.ua/n212935-seriu-zakaznyh-ubiystv-v-kieve-gotovila-rossiyskaya-agenturnaya-gruppa-foto.htmlРакурс
У Києві нейтралізовано оперативно-бойову групу російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), яка готувала ліквідацію українських військових та громадських діячів.
Про це сьогодні, 31 березня, повідомив прес-центр СБУ.
Контррозвідка СБУ затримала всіх учасників ворожого осередку, коли вони готували замах на командира одного з добровольчих формувань територіальної громади Києва, — розповіли у СБУ.
Як встановило розслідування:
- зловмисники планували ліквідувати українського військового з вогнепальної зброї поблизу місця його служби;
- також цілями ворога були командири підрозділів Нацгвардії, ГУР та Сил спецоперацій. Для цього зловмисники планували встановлювати саморобні вибухові пристрої під їхні автомобілі.
За матеріалами справи:
- основними виконавцями російського замовлення є завербований ворогом рецидивіст, який вже притягувався до відповідальності за розбій, та його спільниця, яка прибула із Запоріжжя;
- серед інших фігурантів — директор приватної охоронної фірми, який надав виконавцям авто для втечі з місця запланованого теракту;
- ще одним зловмисником виявився правоохоронець з Дніпропетровщини, який здійснював моніторинг відомчих баз даних та мав «прозвітувати» до ГРУ РФ у разі «підтвердження» ліквідації військового.
Встановлено, що діяльність ворожого осередку координував співробітник 4-го управління центру спецпризначення «Кубінка» сил спецоперації воєнної розвідки країни-агресора. Його особу вже встановлено, — розповіли в СБУ. — Для вербування фігурантів він залучив жительку Херсону, з якою познайомився під час тимчасового захоплення міста у 2022 році. Після деокупації обласного центру вона втекла до рф.
При обшуках за місцями проживання та роботи затриманих вилучено:
- зброю;
- змінні сім-картки;
- смартфони із доказами роботи на ГРУ РФ.
Затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).
- Їм загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.
Крім того, дії куратора із РФ та резидентки кваліфіковано відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (замах на вчинення диверсії, вчинений за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення та за попередньою змовою групою осіб).