Кремль ответил о перемирии на Пасху.

https://racurs.ua/n212941-moskva-otvetila-zelenskomu-o-peremirii-na-pashu.html

Ракурс

Російська влада відреагувала на ініціатив Києва щодо перемир’я на Великдень.

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не побачили чіткої ініціативи у словах президента України Володимира Зеленського щодо великоднього перемир’я. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

У Кремлі не побачили чіткої ініціативи у словах Зеленського про пасхальне перемир’я. Зеленський має взяти на себе відповідальність і ухвалити рішення про мир із Росією, а не лише про перемир’я, — заявив він.

Також Пєсков упевнений, що українська влада начебто потребує будь-якого перемир’я, бо динаміка на фронті зараз нібито не на користь України.

Якщо Зеленський не вийде на мир вчасно, пізніше йому доведеться робити це за вищою ціною, — наголосив речник Путіна.

Нагадаємо, 30 березня український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує будь-які формати закінчення війни та готова до перемир’я з Російською Федерацією на великодні свята. Глава держави висловив упевненість, що за кілька днів тиші росіяни не зможуть зміцнити свої військові позиції.