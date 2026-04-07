ЦАХАЛ (ізраїльська армія) повідомляє про завдання ударів по восьми мостах у кількох районах Ірану — в Тегерані, Караджі, Тебрізі, Кашані та Кумі.
Стверджується, що ці мости іранська влада використовувала для транспортування зброї та військової техніки, а також для підготовки ударів по країнах Близького Сходу.
Про це сьогодні, 7 квітня, повідомляється на сторінках ЦАХАЛу у соцмережах.
У ЦАХАЛі запевнили, що перед ударом «були вжиті заходи для мінімізації шкоди цивільному населенню, включаючи використання високоточної зброї та повітряного спостереження».
ЦАХАЛ продовжуватиме операції проти всіх об'єктів, які збройні сили іранського режиму використовують у військових цілях та для розгортання терористичної діяльності проти Держави Ізраїль та інших країн світу, — додали в ізраїльській армії.