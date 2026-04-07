Израильская армия ударила по ряду мостов в Иране, инфографика: Israel Defense Forces

ЦАХАЛ (ізраїльська армія) повідомляє про завдання ударів по восьми мостах у кількох районах Ірану — в Тегерані, Караджі, Тебрізі, Кашані та Кумі.

Стверджується, що ці мости іранська влада використовувала для транспортування зброї та військової техніки, а також для підготовки ударів по країнах Близького Сходу.

Про це сьогодні, 7 квітня, повідомляється на сторінках ЦАХАЛу у соцмережах.

У ЦАХАЛі запевнили, що перед ударом «були вжиті заходи для мінімізації шкоди цивільному населенню, включаючи використання високоточної зброї та повітряного спостереження».