Погиб секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

https://racurs.ua/n212678-iran-podtverdil-gibel-sekretarya-sovbeza-laridjani-pravoy-ruki-hamenei.html

Ракурс

Загинув секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

Напередодні про ліквідацію цього посадовця заявила Армія оборони Ізраїлю. В іранському Радбезі, який очолював Ларіджані, визнали його смерть, не розкривши деталей. Керівника Радбезу вбили разом зі його сином Мортезою, заступником з питань безпеки секретаріату Вищої ради нацбезпеки Алі Резою Баятом та групою охоронців. Про це повідомили Bloomberg та іранське агентство Fars із посиланням на заяву Вищої ради національної безпеки.

Повідомляється, що Ларіджані загинув за невстановлених обставин. На момент обстрілу він перебував в будинку своєї доньки в районі Пардіс.

За інформацією Bloomberg, що ліквідація Ларіджані стала найгучнішою смертю в Ірані з моменту загибелі аятоли Алі Хаменеї. Саме цей посадовець був правою рукою загиблого іранського верховного лідера.

Також іранці підтвердили загибель командира підрозділу «Басідж» Голамрези Солеймані. Солеймані шість років очолював цю напіввійськову організацію, яка складається з добровольців, виконує функцію народної міліції та бере участь в силових розгонах демонстрацій в країні.

Нагадаємо, напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову заявив, що флот Ірану, їхня протиповітряна оборона та Військово-повітряні сили й практично всі лідери вже знищені і не можуть загрожувати союзникам Америки.

Джерела: Bloomberg, Fars