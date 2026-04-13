Агент РФ в онлайн-режиме корректировала массированную атаку по Харькову.

Контррозвідка СБУ коригувальницю масштабного обстрілу Харкова 2 квітня цього року.

Російська агент у режимі реального часу наводила по місту нові реактивні дрони-камікадзе типу «Герань-3». Зловмисницю затримали в міському парку, коли вона проводила відеотрансляцію другої хвилі ударів БпЛА по житловій забудові обласного центру. Про це Служба безпеки України 13 квітня повідомила у Telegram.

З’ясувалося, що на ворога працювала місцева жителька. Жінка отримала від куратора орієнтовні напрямки повітряних атак, щоб завчасно прибути «на позицію» і зробити онлайн-фіксацію обстрілу.

Затримані вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російський агент у Волинській області відстежував графіки та маршрути руху вантажних ешелонів «Укрзалізниці», по яких ворог готував повітряні атаки, щоб порушити логістику Сил оборони.