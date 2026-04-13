Ліберальна партія Канади виступила за відміну віз для українців.

У Канаді виступили за запровадження безвізового режиму з Україною.

Ліберальна партія Канади на з’їзді проголосувала за скасування візового режиму для українців при короткострокових поїздках. Парламентарі закликали уряд скасувати візу для українців, які їдуть до Канади на строк до 90 днів протягом шести місяців. Про це повідомляється на сайті відомства.

Депутати пропонують запровадити електронну візу. Наразі так до країни в’їжджають громадяни країн Європейського Союзу.

Цей підхід підтверджує лідерство Канади та моральне зобов’язання підтримувати Україну й демократичні цінності, — йдеться у тексті резолюції.

Як відомо, ця резолюція фіксує позицію партії, але для запровадження безвізу необхідне рішення уряду. Наразі невідомо, чи він його ухвалить.

Уряд Канади тим часом продовжив програму CUAET — вона дозволяє українцям легально жити та працювати в країні. Ті, хто приїхав до Канади до 31 березня 2024 року, можуть подати заявку на трирічне продовження дозволу — до 31 березня 2027-го року.

Нагадаємо, 13 квітні міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував, що Україна скасувала рекомендацію для громадян утримуватися від поїздок до Угорщини, яка була запроваджена раніше на тлі ризиків, пов’язаних із перебігом виборчої кампанії в країні.