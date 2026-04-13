Последствия атаки дронов в Череповце, видеоскриншот

Безпілотники сьогодні, 13 квітня, вдень атакували хімічний завод у місті Череповець Вологодської області РФ.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra з посиланням на дані OSINT-аналізу.

Зазначається, що дрони, ймовірно, вразили азотний комплекс Череповецької філії АТ «Апатит». Зокрема, у соцмережах з’явилося відео від очевидця, зняте з ділянки дороги поблизу прохідної № 6 підприємства (бюро перепусток + пост охорони). На відео помітні щонайменше дві пожежі на заводській території.

Губернатор Вологодської області Георгій Філімонов підтвердив атаку 13 безпілотників по промисловій зоні міста, традиційно для російських чиновників заявивши, що всі БпЛА нібито збиті, проте «на місці падіння уламків» працюють екстрені служби.

Також пошкодження на АТ «Апатит», пов’язане з небезпечним хімічним виробництвом, побічно підтверджують повідомлення з міських чатів. Там мешканцям радять запастися марлевими пов’язками та пляшками з водою, а також забезпечити повну герметичність своїх квартир.

АТ «Апатит» — це велике підприємство, що входить до групи «ФосАгро». Воно є одним з провідних світових виробників добрив, що містять фосфор, апатитового концентрату, фосфорної і сірчаної кислот.

Саме у Череповці «ФосАгро» має масштабним хімічним кластером з виробництва фосфорних добрив. При цьому ряд його продуктів — сірчана кислота, аміак та аміачна селітра мають подвійне призначення і можуть використовуватися у військовій промисловості.