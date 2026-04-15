Силы обороны поразили РЛС от С-400 и логистические объекты рашистов — Генштаб

15 апр 2026, 15:10
Сили оборони України в ніч на 15 квітня уразили низку військових об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

  • радіолокаційну станцію 96Л6 із складу зенітного ракетного комплексу «С-400» (Красногірське, тимчасово окупована територія Запорізької області);
  • радіолокаційну станцію «Небо-СВУ» (Гвардійське, тимчасово окупований КРим);
  • склад боєприпасів у районі населеного пункту Терпіння на ТОТ Запоріжжя;
  • склад БпЛА в районі населеного пункту Гірне на ТОТ Донецької області;
  • цистерни з пально-мастильними матеріалами в районі Маріуполя;
  • склади матеріально-технічних засобів в околицях Рибинського та Тополиного/
  • Також завдано ударів по зосередженнях живої сили противника в районах населених пунктів:
  • Івановський та Волфинський Курської області РФ;
  • Красногірське Запорізької області;
  • Березове Дніпропетровської області;
  • Родинське Донецької області;
  • Олешки на Херсонщині.

Уражалися й інші важливі об'єкти російського агресора, — зазначили у Генштабі. — Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Источник: Ракурс


Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров