Силы обороны поразили целый ряд важных целей, фото: Генштаб ВСУ
Сили оборони України в ніч на 15 квітня уразили низку військових об'єктів російських загарбників.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено:
- радіолокаційну станцію 96Л6 із складу зенітного ракетного комплексу «С-400» (Красногірське, тимчасово окупована територія Запорізької області);
- радіолокаційну станцію «Небо-СВУ» (Гвардійське, тимчасово окупований КРим);
- склад боєприпасів у районі населеного пункту Терпіння на ТОТ Запоріжжя;
- склад БпЛА в районі населеного пункту Гірне на ТОТ Донецької області;
- цистерни з пально-мастильними матеріалами в районі Маріуполя;
- склади матеріально-технічних засобів в околицях Рибинського та Тополиного/
- Також завдано ударів по зосередженнях живої сили противника в районах населених пунктів:
- Івановський та Волфинський Курської області РФ;
- Красногірське Запорізької області;
- Березове Дніпропетровської області;
- Родинське Донецької області;
- Олешки на Херсонщині.
Уражалися й інші важливі об'єкти російського агресора, — зазначили у Генштабі. — Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.