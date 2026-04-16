Дональд Трамп

https://racurs.ua/n213274-eto-budet-desyataya-voyna-kotoruu-ya-ostanovil-tramp-anonsiroval-desyatidnevnoe-peremirie-mejdu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережі Truth Social сьогодні, 16 квітня, повідомив, що Ліван та Ізраїль домовилися про десятиденне припинення вогню.

Я щойно провів чудові переговори з високоповажним президентом Лівану Жозефом Ауном та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Ці два лідери домовилися, що для досягнення миру між їхніми країнами вони офіційно розпочнуть 10-денне перемир’я, — зазначив Трамп.

За його словами, перемир’я між Ліваном та Ізраїлем розпочнеться о 17.00 за східним стандартним часом США (о 01.00 17 квітня за київським часом).

Я доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу та державному секретарю Рубіо, разом із головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Разіном Кейном, співпрацювати з Ізраїлем та Ліваном для досягнення тривалого миру. Для мене було честю вирішити 9 воєн по всьому світу, і це буде моя 10-та, тож давайте, зробімо це, — наголосив Трамп.

Згодом Трамп опублікував ще одне повідомлення, у якому зазначив, що запросить до Білого дому лідерів обох країн «для проведення перших змістовних переговорів між Ізраїлем і Ліваном з 1983 року».