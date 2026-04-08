Армия Израиля заявила о мощнейшем ударе по Ливану.

Армія оборони Ізраїлю потужно атакувала Ліван.

Ізраїльські військові заявили про найбільший удар по Лівану від початку нової війни. Вони стверджують, що протягом 10 хвилин атакували понад 100 командних центрів і військових об'єктів проіранського угруповання «Хезболла». Про це ЦАХАЛ 8 квітня повідомив у Telegram.

Ізраїль стверджує, що Ліван не є частиною припинення вогню з Іраном, попри заяви «Хезболли», пакистанських посередників і вимоги Ірану. Так, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна підтримує рішення Дональда Трампа про двотижневе припинення ударів по Ірану, однак це перемир’я не поширюється на Ліван.

Агентство Reuters із посиланням на три джерела, близькі до «Хезболли», інформувало, що угруповання припинило атакувати Ізраїль вранці у середу, 8 квітня.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп на два тижні відкладає руйнівні удари по Ірану в обмін на повне відкриття Ормузької протоки.

Джерело: Reuters