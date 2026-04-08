Трамп відклав руйнівні удари по Ірану в обмін на повне відкриття Ормузької протоки

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп на два тижні відкладає руйнівні удари по Ірану в обмін на повне відкриття Ормузької протоки.

Про це Трамп заявив сьогодні. 8 квітня, на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

На підставі розмов із прем'єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом та фельдмаршалом Асімом Муніром, під час яких вони попросили мене призупинити напад руйнівної сили, що має бути направлена сьогодні вночі на Іран, та за умови, що Ісламська Республіка Іран погодиться на повне, негайне та безпечне відкриття Ормузької протоки, я погоджуюся призупинити бомбардування та атаку на Іран на строк у два тижні, — зазначив Трамп.

За словами Трампа, йдеться про двостороннє припинення вогню:

Причиною цього є те, що ми вже досягли та перевищили всі військові цілі і перебуваємо на дуже просунутій стадії укладення остаточної Угоди щодо довгострокового миру з Іраном та миру на Близькому Сході.

Він зазначив, що США отримали 10-пунктну пропозицію від Ірану і вважають, що це є працездатною основою для переговорів.

Сполучені Штати та Іран досягли згоди майже з усіх питань, що раніше були предметом суперечок, але двотижневий період дозволить остаточно доопрацювати та укласти угоду, — додав Трамп.

Заява Трампа призвела до різкого падіння цін на нафту, повідомляє видання Axios.

Ціна на нафту марки Brent впала приблизно на 13% до приблизно 95 доларів за барель. Але це все ще набагато вище позначки приблизно в 73 долари безпосередньо перед початком війни наприкінці лютого.

WTI, еталонний показник США, знизився приблизно до 96 доларів за барель, падіння приблизно на 14%.

Це найбільше одноденне вільне падіння цін на нафту з часів війни в Перській затоці 1991 року.

Джерело: Дональд Трамп, Axios