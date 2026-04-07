Дональд Трамп анонсував можливе знищення Ірану

Президент США Дональд Трамп у дописі, опублікованому сьогодні, 7 квітня, на його сторінці у соціальній мережі Truth Social, заявив, що «сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не повернути».

Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде. Однак тепер, коли ми маємо повну і тотальну зміну режиму, де переважають інші, розумніші та менш радикальні уми, можливо, станеться щось революційно чудове, ХТО ЗНАЄ? — наголосив Трамп.

Ми дізнаємося це сьогодні вночі, в один із найважливіших моментів у довгій і складній історії світу. 47 років здирництва, корупції та смерті нарешті закінчаться. Боже, благослови великий народ Ірану! — додав він.

Вчора, 6 квітня, під час прес-конференції у Білому домі Трамп пригрозив знищити Іран «за одну ніч», якщо не буде укладена угода про розблокування Ормузької протоки. Він встановив Тегерану дедлайн — 20.00 7 квітня за східним часом США (3.00 ночі 8 квітня за київським часом). Тоді він заявив, що в разі невиконання вимог, військова операція розпочнеться тієї ж ночі.