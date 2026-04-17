Заместитель командира 58-й ОМБр задержан из-за взятки.

Заступник командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського погорів на хабарництві.

Офіцер вимагав 4 тис. дол. за переведення до своєї військової частини військовослужбовця іншої частини. Зловмисника затримали 16 квітня під час отримання другої частини хабаря в сумі 2 тис. дол. Про це спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону 17 квітня повідомила у Facebook.

Полковнику вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369−2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України. Фігуранта арештували з можливістю внесення застави розміром 998 тис. 400 грн.

Тим часом 58-ма ОМБр поінформувала у Facebook, що командування бригади повністю підтримує та всіляко сприяє проведенню досудового розслідування.

Ми зацікавлені у швидкому, всебічному та об'єктивному встановленні всіх обставин справи, — наголосили військові.

Нагадаємо, у Черкаській області офіцер поставив солдатів на коліна та побив одного з підлеглих під час ранкового шикування. Він майже 10 разів вдарив підлеглого руками та ногами по голові й обличчю. Зловмисника затримали й повідомили йому про підозру.