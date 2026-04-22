На Харківщині артилеристи підрозділу «Unit-A» прикордонної бригади «Помста» в ході нічної спецоперації врятували та евакуювали 100-мм зенітну гармату КС-19, яка намертво застрягла на позиції після обстрілу.

Відповідне відео сьогодні, 22 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що ворог намагався знищити гармату цілеспрямовано — навколо техніки евакуаційна група знайшла залишки російських ударних безпілотників, тож бійцям довелося обережно відключати їхні акумулятори просто в темряві.

Витягнути пошкоджену зброю виявилося нетривіальною задачею. Через заклинені від ударів деталі військовим довелося відкопувати станини, застосовувати електроінструмент для розблокування коліс та вручну фіксувати буксирувальні троси, — розповіли у ДПСУ.

Гармату успішно вивезено з небезпечної зони. Озброєння передано на ремонтну базу для відновлення пошкоджених елементів ствола, бронещита та ходової частини. Після завершення ремонту та технічного обслуговування КС-19 повернеться до виконання бойових завдань.