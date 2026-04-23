На Буковине произошел конфликт между местным жителем и ТЦК, фото: Черновицкая областная прокуратура

На Буковине 29-летний мужчина ударил ножом в шею двух военных ТЦК — прокуратура (ФОТО)

23 апр 2026, 13:33


На Буковині 29-річному місцевому жителю повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство військовослужбовців та хуліганстві (ч. 2 ст. 15, п.п.1 та 8 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу).

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної прокуратури.

За даними слідства:

  • 20 квітня неподалік села Струмок Дністровського району Чернівецької області під час перевезення чоловіка до мобілізаційного центру між ним і двома військовослужбовцями районного ТЦК та СП (віком 33 та 51 років) виник конфлікт;
  • у ході суперечки підозрюваний дістав ніж і завдав обом потерпілим кількох ударів у ділянку шиї;
  • після нападу чоловік також пошкодив службовий автомобіль ТЦК та, продовжуючи чинити опір, вдарив одного з військовослужбовців гайковим ключем у передпліччя.

Двом військовослужбовцям вчасно надано медичну допомогу, загрози їхньому життю немає.

Чоловіка затримано та взято під варту.

На Буковині стався конфлікт між місцевим жителем та ТЦК, фото: Чернівецька обласна прокуратура

Источник: Ракурс


