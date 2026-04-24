Уничтожение боевых частей враждебных БПЛА, фото: ГСЧС
Боевые части вражеских БПЛА уничтожили саперы на Черниговщине (ФОТО)
На Чернігівщини сапери ДСНС знищили бойові частини російських БпЛА.
Про це сьогодні, 24 квітня, повідомила прес-служба відомства.
Небезпечні уламки виявили на відкритій території у Прилуцькому районі. Дотримуючись усіх заходів безпеки, фахівці знешкодили знахідки шляхом контрольованого підриву, — розповіли у ДСНС.
Рятувальники наголошують — в разі виявлення підозрілих предметів:
- не підходьте;
- не чіпайте;
- негайно телефонуйте 101 або 112.