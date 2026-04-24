Уничтожение боевых частей враждебных БПЛА, фото: ГСЧС

Боевые части вражеских БПЛА уничтожили саперы на Черниговщине (ФОТО)

24 апр 2026, 16:34
На Чернігівщини сапери ДСНС знищили бойові частини російських БпЛА.

Про це сьогодні, 24 квітня, повідомила прес-служба відомства.

Небезпечні уламки виявили на відкритій території у Прилуцькому районі. Дотримуючись усіх заходів безпеки, фахівці знешкодили знахідки шляхом контрольованого підриву, — розповіли у ДСНС.

Рятувальники наголошують — в разі виявлення підозрілих предметів:

  • не підходьте;
  • не чіпайте;
  • негайно телефонуйте 101 або 112.

Знищення бойових частин ворожих БпЛА, фото: ДСНС

