В Ровенской области работники ТЦК избили 16-летнего подростка.

Працівники ТЦК побили неповнолітнього у Рівненській області.

Поблизу села Чудель Сарненського району 16-річний місцевий житель їхав мотоциклом разом із неповнолітнім товаришем, коли їх зупинили. Хлопець розповів, що це були ТЦКшники, які запитали документи. Водій двоколісного повідомив свій вік, а товариш у цей час втік. Про це повідомила поліція Рівненщини.

За словами підлітка, згодом між присутніми виник конфлікт, в ході якого працівники ТЦК його побили металевою палицею. Потерпілий після побиття потрапив до лікарні. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, забійну рана голови, забої рук, ніг та грудної клітки.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Також поліцейські проводять перевірку та встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 29 квітня у селі Верба Дубенського району місцевий житель з автомата розстріляв групу оповіщення. Постраждали двоє осіб — поліцейський та працівник Територіального центру комплектування.