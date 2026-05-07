Уничтожение российских «молний», скриншот видео

Стаю вражеских «Молний» уничтожили на Харьковщине (ВИДЕО)

7 мая 2026, 11:46
На Південно-Слобожанському напрямку підрозділ РУБпАК «СТРІКС» 4-го прикордонного загону знищив згаю з 10 ворожих БпЛА «Молнія».

Відповідне відео сьогодні, 7 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

У ході виконання бойових завдань наша розвідка зафіксувала пуск ворожих ударних БпЛА «Молнія». Саме цими дронами окупанти регулярно намагаються тероризувати мирні райони Харкова та позиції українських захисників, — розповіли у ДПСУ. — Завдяки блискавичній реакції та точній роботі операторів усі десять безпілотників було успішно перехоплено та знищено прямо в небі.

