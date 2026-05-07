На Днепропетровщине дрон атаковал бригаду энергетиков — ДТЭК

Российский дрон атаковал автомобиль энергетиков на Днепропетровщине, фото: ДТЭК

https://racurs.ua/n213675-na-dnepropetrovschine-dron-atakoval-brigadu-energetikov-dtek.html

Ракурс

На Дніпропетровщині ворожий дрон влучив в автомобіль енергетиків ДТЕК.

Про це сьогодні, 7 травня, повідомила прес-служба компанії.

Бригада їхала на відновлювальні роботи у прифронтовому місті. Під час руху ворожий FPV-дрон влучив просто в автівку енергетиків, — розповіли у ДТЕК. — Енергетики встигли швидко залишити автомобіль. Ніхто не постраждав.

Зазначається, що внаслідок удару автівка зазнала серйозних пошкоджень і більше не може виїжджати на ремонти.