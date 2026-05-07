Российский дрон атаковал автомобиль энергетиков на Днепропетровщине, фото: ДТЭК

На Днепропетровщине дрон атаковал бригаду энергетиков — ДТЭК

7 мая 2026, 13:08
На Дніпропетровщині ворожий дрон влучив в автомобіль енергетиків ДТЕК.

Про це сьогодні, 7 травня, повідомила прес-служба компанії.

Бригада їхала на відновлювальні роботи у прифронтовому місті. Під час руху ворожий FPV-дрон влучив просто в автівку енергетиків, — розповіли у ДТЕК. — Енергетики встигли швидко залишити автомобіль. Ніхто не постраждав.

Зазначається, що внаслідок удару автівка зазнала серйозних пошкоджень і більше не може виїжджати на ремонти.

Це вже 264 атака росіян на мережеві енергообʼєкти Дніпропетровщини, — наголошують у компанії. — Попри постійну небезпеку, бригади ДТЕК щодня повертають світло людям на прифронтових територіях.

Источник: Ракурс


