Рашисты оккупировали Северодонецк в 2022 году, фото: SD.ua

У Сіверськодонецьку на Луганщині російські загарбники знесли шість багатоповерхівок, які вони зруйнували чотири роки тому, коли штурмували і обстрілювали місто. Найближчим часом готуються демонтувати ще 10.

Про це сьогодні, 8 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Загалом у планах окупантів знести щонайменше 70 багатоквартирних будинків, які мають серйозні пошкодження. Нового житла в Сіверськодонецьку за роки окупації росіяни не будували, — зазначив він.

Нагадаємо, торік було зафіксовано, що окупанти розміщують свій особовий склад у житлових кварталах Сіверськодонецька, прикриваючись мирним населенням.