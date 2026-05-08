Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты оккупировали Северодонецк в 2022 году, фото: SD.ua

70 многоэтажек планируют снести рашисты в оккупированном Северодонецке — ОВА

8 мая 2026, 19:03
999

У Сіверськодонецьку на Луганщині російські загарбники знесли шість багатоповерхівок, які вони зруйнували чотири роки тому, коли штурмували і обстрілювали місто. Найближчим часом готуються демонтувати ще 10.

Про це сьогодні, 8 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Загалом у планах окупантів знести щонайменше 70 багатоквартирних будинків, які мають серйозні пошкодження. Нового житла в Сіверськодонецьку за роки окупації росіяни не будували, — зазначив він.

Нагадаємо, торік було зафіксовано, що окупанти розміщують свій особовий склад у житлових кварталах Сіверськодонецька, прикриваючись мирним населенням.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров