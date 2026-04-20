Бойцы ГУР поразили два больших десантных корабля РФ в оккупированном Крыму.

Воєнна розвідка України завдала втрат російським військам в окупованому Криму.

У ніч проти 19 квітня військові спецпідрозділу «Примари» уразили два російські великі десантні кораблі росіян — ВДК проекту 775 «Ямал» та ВДК проекту 1171 «Николай Фильченков». У момент удару російські кораблі Чорноморського флоту РФ перебували у Севастопольській бухті. Обидва судна, які ворог використовував у війні, виведені з ладу. Про це Головне управління розвідки Міноборони України повідомило у Facebook.

ВДК проекту 775 «Ямал» — корабель 1988 року випуску завдовжки 112,5 м, що має здатність перевозити до 500 т вантажу, зокрема бронетехніку та десант. Орієнтовна вартість корабля становить понад 80 млн дол.

ВДК проекту 1171 «Николай Фильченков» — корабель 1975 року випуску вантажомісткістю до 1 тис. т, що дає змогу перевозити десятки одиниць бронетехніки та великий десантний контингент. Орієнтовна вартість корабля — понад 70 млн дол.

Також на території анексованого півострова розвідники також знищили ворожу радіолокаційну станцію «Подлет-К1». Орієнтовна вартість цієї РЛС становить 5 млн дол.

Нагадаємо, нещодавно підрозділи Сил оборони України уразили склад зберігання десантно-штурмових катерів росіян у Чорноморському в окупованому Криму.