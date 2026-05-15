Россия планирует начать боевые действия из Беларуси по двум направлениям.

Країна-агресор РФ намагається долучити Білорусь до війни.

Нещодавно Кремль провів додаткові розмови щодо цього з білоруським президентом Олександром Лукашенком. Ці переговори мали на меті переконати Білорусь долучитись до нових російських агресивних операцій. Про це президент Володимир Зеленський 15 травня повідомив за підсумками наради з керівниками Генштабу, ГУР МО, СЗР та СБУ повідомив у Telegram.

Зазначається, що РФ розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі — або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО.

Глава держави наголосив, що у Києві володіють деталями розмови між Москвою та Мінськом. Зеленський вже доручив Силам оборони посилити відповідний напрямок і представити план реагування.

Україна, безперечно, буде захищати себе і своїх людей, якщо Олександр Лукашенко схибить та вирішить підтримати ще й цей російський намір, — запевнив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що воєнна розвідка України отримала документи, що РФ планує удари по «центрах ухвалення рішень». Ідеться про майже два десятки політичних центрів і військові об'єкти. Зокрема, ворог визначив як цілі Офіс президента в Києві, державну дачу глави держави та низку підземних приміщень.