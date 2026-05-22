Ракурс
Последствия удара по Старобельску, фото: социальные сети

Силы обороны поразили штаб российского «Рубикона» в Старобельске — Генштаб

22 мая 2026, 20:02
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 22 травня, уразили низку об'єктів російських загарбників, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

У Генштабі зазначають, що серед уражених цілей — один зі штабів російського підрозділу «Рубікон» у районі міста Старобільська.

Російські медіа вже поширили маніпулятивну інформацію, що ЗСУ у Старобільську нібито вразили гуртожиток зі студентами.

Інформуємо, що Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об'єктах, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни, — наголошують у Генштабі.

«Рубікон» — це російський військовий спецпідрозділ «Центр перспективних безпілотних технологій», представники якого регулярно завдають уражень по мирному населенню та цивільних об'єктах на території України.

Раніше у соцмережах з’явилися відео, котрі показують наслідки влучань у Старобільську.

Источник: Ракурс


