В Одесской области из-за ракетного удара по объекту инфраструктуры восемь раненых, повреждена уникальная техника

Рашисты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области, фото: Сергей Сухомлин

https://racurs.ua/n214268-v-odesskoy-oblasti-iz-za-raketnogo-udara-po-obektu-infrastruktury-vosem-ranenyh-povrejdena.html

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Російські загарбники завдали удару двома ракетами з касетною бойовою частиною по об'єкту інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику Одещини.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною. Цілеспрямована атака по цивільних людях та цивільній інфраструктурі, — наголосив він.

Сухомлин повідомив, що в результаті атаки були поранені восьмеро дорожніх працівників, двоє з них у важкому стані:

Вони просто виконували свою роботу, забезпечували функціонування транспортної мережі та підтримували критично важливу логістику регіону.

Також було пошкоджено й унікальну для України дорожню техніку, яка була задіяна на цьому об'єкті.