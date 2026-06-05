Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области, фото: Сергей Сухомлин

В Одесской области из-за ракетного удара по объекту инфраструктуры восемь раненых, повреждена уникальная техника

5 июн 2026, 21:28
999

Російські загарбники завдали удару двома ракетами з касетною бойовою частиною по об'єкту інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику Одещини.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною. Цілеспрямована атака по цивільних людях та цивільній інфраструктурі, — наголосив він.

Сухомлин повідомив, що в результаті атаки були поранені восьмеро дорожніх працівників, двоє з них у важкому стані:

Вони просто виконували свою роботу, забезпечували функціонування транспортної мережі та підтримували критично важливу логістику регіону.

Також було пошкоджено й унікальну для України дорожню техніку, яка була задіяна на цьому об'єкті.

Планували завершити роботи до кінця червня. Через наслідки обстрілу їх доведеться відкласти щонайменше на місяць, — зазначив він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров