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Ракурс
Рашисти завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури на Одещині, фото: Сергій Сухомлин

На Одещині через ракетний удар по об'єкту інфраструктури восьмеро поранених, пошкоджено унікальну техніку

5 чер 2026, 21:28
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Російські загарбники завдали удару двома ракетами з касетною бойовою частиною по об'єкту інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику Одещини.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною. Цілеспрямована атака по цивільних людях та цивільній інфраструктурі, — наголосив він.

Сухомлин повідомив, що в результаті атаки були поранені восьмеро дорожніх працівників, двоє з них у важкому стані:

Вони просто виконували свою роботу, забезпечували функціонування транспортної мережі та підтримували критично важливу логістику регіону.

Також було пошкоджено й унікальну для України дорожню техніку, яка була задіяна на цьому об'єкті.

Планували завершити роботи до кінця червня. Через наслідки обстрілу їх доведеться відкласти щонайменше на місяць, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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