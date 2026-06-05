На Одещині через ракетний удар по об'єкту інфраструктури восьмеро поранених, пошкоджено унікальну техніку

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Рашисти завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури на Одещині, фото: Сергій Сухомлин
На Одещині через ракетний удар по об'єкту інфраструктури восьмеро поранених, пошкоджено унікальну технікуhttps://racurs.ua/ua/n214268-na-odeschyni-cherez-raketnyy-udar-po-obiektu-infrastruktury-vosmero-poranenyh-poshkodjeno.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару двома ракетами з касетною бойовою частиною по об'єкту інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику Одещини.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.
Дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною. Цілеспрямована атака по цивільних людях та цивільній інфраструктурі, — наголосив він.
Сухомлин повідомив, що в результаті атаки були поранені восьмеро дорожніх працівників, двоє з них у важкому стані:
Вони просто виконували свою роботу, забезпечували функціонування транспортної мережі та підтримували критично важливу логістику регіону.
Також було пошкоджено й унікальну для України дорожню техніку, яка була задіяна на цьому об'єкті.
Планували завершити роботи до кінця червня. Через наслідки обстрілу їх доведеться відкласти щонайменше на місяць, — зазначив він.