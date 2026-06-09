Российский агент корректировал удары по Днепру в 2023 году, фото: Днепропетровская областная прокуратура

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Учасника агентурної мережі ГРУ РФ, який коригував удари по Дніпру у січні 2023 року, засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляють прес-служби СБУ та Дніпропетровської обласної прокуратури.

За матеріалами справи:

зловмисник — керівник місцевої комерційної структури — був завербований лідером проросійської радикальної організації «SERB», агентурна мережа якої діяла в Україні в інтересах російського генштабу;

він передавав ворогу геолокації стратегічно важливих об'єктів, по яких рашисти готували ракетно-дронові удари;

зокрема, впродовж жовтня 2022 року — січня 2023 року агент відстежував переміщення українських військових підрозділів, передавав дані про залізничні ешелони з військовою технікою, які рухалися у напрямку східних регіонів України, а також повідомляв про помічені військові гелікоптери поблизу одного з готелів Дніпра;

серед його «цілей» були залізничні мости та опорні електропідстанції, що живлять більшу частину прифронтового міста;

також він відстежував бойові позиції української ППО, яка захищає повітряний простір регіону;

сподіваючись виявити військові об'єкти, зловмисник на власному авто об’їжджав місто та його околиці;

також він фіксував наслідки російських ракетних ударів по місту. Зокрема, засуджений отримав завдання зібрати інформацію про масштаби руйнувань після удару російською ракетою по багатоповерховому будинку в Дніпрі у січні 2023 року, внаслідок якого загинули 46 людей;

зібрані розвіддані він передавав до ГРУ РФ через резидента — колишнього мешканця Дніпра, який ще у 2014 році виїхав до РФ і пішов на співпрацю з російською спецслужбою.

Зловмисника затримали за місцем його проживання після того, як він провів дорозвідку поблизу потенційної «цілі». Під час обшуку в нього було вилучено смартфон із доказами його роботи на російську воєнну розвідку.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Агентурну мережу генштабу ЗС РФ, створену під кураторством проросійської організації «русское освободительное движение SERB», було викрито у Дніпрі у січні 2023 року.

Наразі вироки отримали вже восьмеро її учасників. Згодом трьох із них передали РФ для повернення українців із російської неволі.