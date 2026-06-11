Россияне изменили логистические маршруты возле Мариуполя после атак ВСУ. Фото:

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Армія РФ змінила маршрути постачання провізії на фронт.

Зокрема, окупанти почали використовувати обʼїздні дороги у районі Маріуполя. Росіяни намагаються уникати трас Новоазовськ — Маріуполь та Донецьк — Маріуполь/Бердянськ. Також ворог почав «дробити» розмір колон. Про це керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив у Facebook.

Ворог сформував кілька об’їзних маршрутів:

Маріуполь — Мелекіне — Ялта — Урзуф — Бердянськ — Осіпенко — Андріївка — далі локальними дорогами на Токмак та Мелітополь на Запоріжжі;

Бердянськ — Кам’янка — Розівка — Хлібодарівка — Волноваха;

Маріуполь — Нікольське — Розівка — Кам’янка — Осіпенко — Бердянськ.

Також загарбники використовують локальні дороги в Мангушському районі у районі сіл Дем’янівка, Комишувате, Стародубівка, Захарівка. А в Нікольському районі — Бойове.

Андрющенко додав, що логістика об’їзними дорогами дозволяє російським військам відносно безпечно пересуватися, попри втрату часу та подовжену відстань. Водночас окупанти прикривають колони мобільними вогневими групами.

Також тим гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що Сили оборони уразили чотири мости в районі Армянська на в’їзді до Криму. Були атаковані два мости через Північно-Кримський канал, автомобільний міст на напрямку Перекоп — Армянськ та міст у районі населеного пункту Ставки.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запустило окрему програму «Логістичний локдаун», яка мала на меті масштабувати middle strike спроможності та системно знищувати російську логістику, склади, техніку, командні пункти й маршрути постачання на оперативній глибині.

А в травні підрозділи Сил оборони України уразили 8 тис. 612 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Це найбільша кількість за час широкомасштабного вторгнення.