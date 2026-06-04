ВСУ взяли под огневой контроль Горловку в Донецкой области. Фото:

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ЗСУ взяли під вогневий контроль окуповану Горлівку в Донецькій області.

Оператори ББпС «Спалах» 28-ї бригади все більше наносять ударів по логістиці в тилу загарбників. БпЛА уражають все, що заїжджає у місто вантажівки, автівки та квадроцикли окупантів. Про це 28-ма окрема механізована бригада Лицарів Зимового Походу 4 червня повідомила у Telegram.

За словами захисників, Горлівка знаходиться приблизно за 35−40 км від позицій українських Сил оборони. Раніше росіяни почувалися в цьому місті у відносній безпеці, але ситуація змінилася — тепер транспорт ворога під регулярними ударами.

Як відомо, Горлівка є одним із найбільших міст Донецької області, яке перебуває під окупацією РФ ще з 2014 року. Тоді проросійські сепаратисти захопили Горлівку, а відтоді місто стало одним із ключових тилових центрів російської армії на Донеччині, а після початку повномасштабної армії ще й важливим логістичним вузлом. Ворог перекидає через Горлівку техніку, боєприпаси та живу силу на різні напрямки фронту в Донецькій області.

Нагадаємо, в останні місяці Україна вчетверо збільшила знищення об'єктів окупантів в оперативному (неглибокому) тилу. А наприкінці травня міністр оборони Михайло Федоров анонсував програму «логістичний локдаун», яка покликана масштабувати middle strike та системне знищення російських спроможностей на оперативній глибині.