Роберт «Мадьяр» Бровди, фото: yes-ukraine.org

https://racurs.ua/n214372-ukraina-izoliruet-krym-v-blijayshem-buduschem-komanduuschiy-sbs.html

Ракурс

Україна прагне найближчим часом ізолювати тимчасово окупований Крим.

Про це в інтерв’ю агентству Reuters розповів командувач Сил безпілотних систем майор Роберт «Мадяр» Бровді.

Він зазначив, що Україні за останній місяць вдалося вже більш ніж на дві третини зменшити трафік так званою магістраллю «Новоросія» — важливим російським військовим шляхом постачання через окупований південь України до Криму.

За словами Бровді, ще через місяць Україна матиме повний контроль над цією трасою.

Ми ізолюємо Крим найближчим часом, — додав він.

Бровді порівняв удари по транспортних засобах на незахищеній трасі з «полюванням на куріпок у відкритому полі».

Військові аналітики зазначають, що кампанія України з ударів середньої дальності по ТОТ, перекрила постачання до передової російської армії — що минулого місяця майже зупинило її просування — та послабила її протиповітряну оборону, відкривши шлях для ударів більшої дальності, які знищили нафтову інфраструктуру та виробництво зброї в глибині РФ.

Бровді заявив, що однією з його стратегічних цілей є змусити Москву відвести війська, а не просуватися вперед:

Ми створимо умови, які зроблять надзвичайно складним для будь-якого військового персоналу або працівників оборонної промисловості залишатися в Криму, на тимчасово окупованих територіях або користуватися шляхами доступу до них.

Систематично завдаючи ударів по військовому потенціалу Росії, нафтових об'єктах та об'єктах з виробництва озброєння, Бровді сподівається завдати втрат, достатньо болючих, щоб підірвати здатність — і бажання — Москви продовжувати війну.

Він додав, що Україна не завдавала і не завдаватиме ударів безпосередньо по цивільному населенню та цивільних об'єктах.

Джерело: Reuters