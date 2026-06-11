Иван Федоров, скриншот видео

https://racurs.ua/n214379-glava-zaporojskoy-ova-prizval-jiteley-vot-evakuirovatsya-video.html

Ракурс

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров закликав жителів тимчасово окупованої території області евакуюватися.

Про це йдеться у відеозверненні Федорова, опублікованому сьогодні, 11 червня, у його Telegram-каналі.

Ворог продовжує використовувати тимчасово окуповані території для розміщення військових об'єктів, техніки та логістики, фактично прикриваючись мирними людьми. Саме тому закликаю всіх, хто має таку можливість, не відкладати рішення про виїзд. Найцінніше, що є у кожної людини, — це життя, — наголосив він.

Федоров зазначив, що російські загарбники тривалий час вважали Мелітополь, Бердянськ, Енергодар та Генічеськ своїм глибоким тилом і використовували ТОТ Херсонщини та Запоріжжя як логістичний центр для забезпечення своїх військ:

Сьогодні ситуація змінюється. Сили оборони України системно завдають ударів по військовій інфраструктурі окупантів, їхніх пунктах управління, складах та маршрутах забезпечення.

Він зазначив, що тепер рашистам доводиться змінювати маршрути постачання та перекидати додаткові сили для їх захисту.