Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, скриншот видео

https://racurs.ua/n214435-posle-soglasheniya-s-iranom-my-sobiraemsya-sosredotochitsya-na-ukraine-tramp.html

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Президент США Дональд Трамп вважає, що після досягнення домовленостей з Іраном з’являється можливість зосередитися на питаннях російської війни проти України.

Про це він заявив журналістам сьогодні, 15 червня, під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном перед самітом G7 у французькому Евіан-ле-Бені, повідомляє агентство «Укрінформ».

Учора в нас відбулася дуже хороша розмова з президентом Зеленським і президентом Путіним, і я бачу, що, можливо, ми зможемо щось зробити — я дійсно хочу, — зазначив Трамп.

На думку президента США, вони обидва відкриті для цього.

Тепер, коли з цим (угодою з Іраном — ред.) завершено, ми збираємося зосередитися на цьому, — зазначив Трамп, маючи на увазі припинення російської війни.

Він додав, що щомісяця помирають 25 тис. людей, переважно солдатів.

Нагадаємо, Трамп нещодавно заявив, що США та Іран домовилися про велику угоду, яка «принесе мир і безпеку всьому регіону».

Джерело: «Укрінформ»