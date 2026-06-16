Силы обороны поразили целый ряд важных целей, фото: Генштаб ВСУ

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Підрозділи Сил оборони України у Московській області РФ у ніч на сьогодні, 16 червня, уразили Московський нафтопереробний завод.

Зафіксовано пожежу. За попередньою інформацією, пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Продукція підприємства — це понад 38% споживання столичного регіону в паливі, зокрема завод постачає авіапальне аеропортам Домодедово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський. Потужність підприємства у переробці становить понад 12 млн тонн нафти на рік, — розповіли у Генштабі.

Також уражено:

командно-спостережні пункти противника в районах Багатиря, Великої Новосілки та Сіверська Донецької області;

польовий артилерійський склад противника в районі Кременівки Донецької області, склади матеріально-технічних засобів окупантів у Донецьку та склад БпЛА у Маріуполі на Донеччині;

зосередження особового складу противника в районі Івановського Брянської області РФ.

Також підтверджено влучання в підприємство військово-промислового комплексу окупантів АТ «Центральне конструкторське бюро апаратобудування» поблизу міста Тула (РФ). Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Пошкоджено будівлю та несучу конструкцію складального цеху.

Крім того, станом на 06.00 триває пожежа на території федеральної державної казенної установи «Комбінат Темп» у Рибінську Ярославської області РФ. Це ураження було здійснено 14 червня 2026 року.