Великобритания поможет с топливом для украинских АЭС, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n214447-velikobritaniya-vydelit-sredstva-na-toplivo-dlya-ukrainskih-aes.html

Ракурс

Уряд Великої Британії оголосив про надання фінансової підтримки у розмірі 210 млн фунтів стерлінгів для забезпечення енергопостачання України в умовах триваючих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Експортно-кредитне агентство Великої Британії UK Export Finance (UKEF) надасть гарантію за кредитом, який дозволить британській компанії Urenco, що спеціалізується на збагаченні урану, постачати ядерне паливо «Енергоатому» для забезпечення роботи українських АЕС протягом наступних двох років. Про це сьогодні, 16 червня, повідомила прес-служба британського уряду.

Зазначається, що ця угода ґрунтується на попередній угоді про постачання ядерного палива, підтриманій UKEF, і збільшує загальну підтримку Великої Британії щодо енергетичної безпеки України до понад 490 млн фунтів стерлінгів.