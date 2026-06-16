Дональд Трамп допустил возобновление санкций против нефти РФ. Фото:

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Сполучені Штати Америки зможуть відновити санкції проти російської нафти.

Незабаром у Вашингтоні можуть ухвалити рішення про відновлення всіх санкцій проти російської нафти після укладення миру з Іраном. Таку заяву на полях саміту G7 у Франції зробив президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання про можливість посилення санкцій проти РФ. Про це пише видання The Guardian.

Незабаром ми зможемо це зробити, оскільки нафта вже надходить після розблокування Ормузької протоки. Ми знімали санкції, бо не хотіли перешкоджати постачанню нафти, — зазначив Трамп.

За словами американського лідера, Штати наразі перебувають «у становищі, яке дозволяє нам це зробити найближчим часом».

Як відомо, навесні адміністрація американського президента Дональда Трампа тимчасово дозволила країнам закуповувати нафту та нафтопродукти з РФ, попри санкції. А вже 19 травня США продовжили ще на один місяць дію винятку із санкцій, який дозволяє продаж російської сирої нафти, що вже завантажена на танкери.

Нагадаємо, 16 червня президент США Дональд Трамп і український президент Володимир Зеленський мали зустріч за участі президента Франції Емманюеля Макрона, яка тривала близько 30 хвилин. Після цього господар Білого дому заявив, що заявив, що «Росія має піти на угоду».

Джерело: The Guardian