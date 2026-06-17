Россияне ударили по Харьковщине, четыре человека пострадали. Фото:

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Ракурс

Російський ударний безпілотник атакував Богодухів у Харківській області.

У вівторок, 16 червня, близько 20.00 російський БпЛА, типу «Молнія» вдарив поблизу гаражів у місті. Постраждали четверо людей, які перебували неподалік місця влучання. Гостру реакцію на стрес діагностували у двох жінок віком 44 та 32 роки, 20-річного хлопця і 64-річного чоловіка. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і дев’ять населених пунктів регіону. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей.

У Харкові постраждали чоловіки 67, 44, 53 років і 66-річна жінка. А в селі Бережне Вовчанської громади зазнала поранень 68-річна жінка. Поблизу села Петрівка Золочівської громади внаслідок підриву автомобіля на вибуховому пристрої зазнав поранень 60-річний чоловік.

Нагадаємо, вночі 17 червня російські окупанти спрямували по Запоріжжю дрони-камікадзе. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще семеро осіб постраждали. Також виникла пожежа у триповерховому житловому будинку на загальній площі 800 кв. м.