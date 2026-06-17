Россия будет импортировать горючее из Азии, фото: ChatGPT

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Росія цього місяця має намір почати імпортувати паливо морським шляхом, намагаючись подолати дефіцит бензину, що виник внаслідок масштабних атак ударів дронів на її нафтопереробні заводи.

Про це сьогодні, 17 червня, повідомило агентство Reuters з посиланням на чотири джерела у галузі.

За словами джерел, у червні Росія, що є одним із найбільших у світі експортерів нафти та нафтопродуктів, має отримати партію бензину через один зі своїх західних портів — це рідкісний крок для країни.

За словами одного з джерел, вантаж буде доставлено з Азії, проте деталі щодо обсягів та постачальників не наводяться.

Як зазначило інше джерело, Росія розглядала можливість імпорту палива морським шляхом ще минулого року, але в підсумку внутрішніх запасів виявилося достатньо.

Однак цього року постачання обмежуються через тривалі місяці атак українських дронів на російські нафтопереробні заводи, трубопроводи та паливні сховища, що має на меті обмежити здатність Москви фінансувати свої військові дії.

ЗМІ повідомляють про дефіцит палива в Росії приблизно в десятку регіонів. Офіційно про дефіцит повідомили окупований Крим та два регіони Сибіру.

Зазначається, що російський уряд оголосив про заборону на експорт бензину для виробників палива до кінця липня, що допоможе забезпечити максимальні обсяги поставок, необхідні в літні місяці, коли попит на паливо серед автомобілістів є високим.

Москва також імпортувала паливо з сусідньої Білорусі для подолання дефіциту і раніше зверталася за невеликими обсягами до Казахстану. Однак, як зазначили джерела агентства, жодна з цих країн не має достатніх резервних потужностей, щоб підтримати Росію в разі поглиблення кризи з постачанням.

Одне з джерел зауважило, що імпорт морським транспортом також може бути лише тимчасовим заходом і навряд чи забезпечить значні обсяги через логістичні проблеми та високі ціни.

Джерело: Reuters