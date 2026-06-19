Армия РФ сбросила КАБы на Харьков. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Харкову.

У п’ятницю, 19 червня, окупанти скинули керовані авіаційні бомби на Холодногірський район міста. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені понад 20 приватних житлових будинків та складське приміщення. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Наразі відомо про дев’ятьох постраждалих. В обласній військовій адміністрації поінформували, що серед постраждалих четверо дітей. Гострої реакції на стрес зазнали дві 11-річні дівчинки та 14-річний хлопчик.

Екстрені служби ліквідовують наслідки удару.

Нагадаємо, ввечері 18 червня росіяни скинули авіаційні бомби на околиці Сум. Внаслідок цього загорілися склади, де зберігалися залишки сірковмісних речовин. Експерти закликали мешканців Бездрицької, Верхньосироватської та Краснопільської громад зачинити вікна та, за можливості, обмежити перебування на вулиці.