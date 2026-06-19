РФ атаковала два гражданских судна в Черном море — есть погибший и раненые

РФ атаковала два гражданских судна в Черном море. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Росія атакувала цивільні судна в акваторії Чорного моря.

Вночі у п’ятницю, 19 червня, російський безпілотник вдарив по судну під прапором Панами. Внаслідок цього загинув член екіпажу, а ще двоє моряків зазнали поранень. Один із постраждалих у тяжкому стані. Про це віце-прем'єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив у Facebook.

Також під удар потрапило судно під прапором Сент-Кітс і Невіс. Там троє членів екіпажу зазнали легких поранень.

Це черговий доказ того, що Росія веде війну проти свободи судноплавства, міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки. Під прицілом — цивільні екіпажі, торговельні судна та морська інфраструктура, яка забезпечує роботу гуманітарних і експортних маршрутів, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 травня російські БпЛА атакували суховантаж ANT, який під прапором Вануату прямував з одного з портів Одещини до Туреччини із вантажем на борту. Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа.