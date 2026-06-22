Армия РФ нанесла новые удары по Херсонской и Сумской областям. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n214569-rossiyane-udarili-po-hersonschine-i-sumschine-postradali-grajdanskie.html

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Херсонській та Сумській областях.

У понеділок, 22 червня, ворог бив по Білозерській громаді та центральній частині Херсона. Близько 14.00 загарбники спрямували безпілотник по велосипедисту в селі Молодецьке Білозерської громади. Осколкових поранень голови та руки і ряд травм зазнав 41-річний місцевий житель. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Про це прес-служба Херсонської ОВА повідомила у Telegram.

Після цього окупанти вдарили по центральній частині Херсона. Внаслідок цього удару постраждав 48-річний чоловік. У постраждалого діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму.

У ДСНС поінформували, що в Херсоні внаслідок влучання російського БпЛА виникла пожежа в квартирах багатоповерхівки. Надзвичайники врятували чоловіка, який перебував у задимленій квартирі на дев’ятому поверсі.

Зазнала сьогодні російських ударів і Сумська область. Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, через російські удари по прикордонню постраждала одна людина. У Білопіллі ворожий ракетний удар призвів до пошкодження навчального закладу та житлових будинків. Спалахнули пожежі.

А в Глухові російський дрон влучив по території гаражного кооперативу. Рятувальники вже ліквідували пожежу, але змушені були призупиняти роботу через загрозу нових ударів.

Нагадаємо, 22 червня російська армія атакувала Богодухівську громаду Харківської області. Через повторний удар окупантів по об'єкту критичної інфраструктури постраждали четверо осіб. Однак комунальну техніку вдалося вчасно евакуювати та зберегти.